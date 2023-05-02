Лига арабских государств проведет экстренное заседание для обсуждения боестолкновений в Судане

Каир, 2 мая. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет экстренное заседание для обсуждения продолжающегося вооруженного конфликта в Судане, пишут арабские СМИ.
ЛАГ на уровне постоянных представителей возобновил работу своей чрезвычайной сессии в рамках развития ситуации в Хартуме. Собрание пройдет под руководством Египта как нынешнего председателя совета Лиги арабских государств.
«Целью заседания является необходимость немедленного и безоговорочного прекращения насилия, а также обеспечение полной поддержки усилий по урегулированию конфликта в стране», — отметил председатель ЛАГ.
Ранее помощник генерального секретаря Лиги арабских государств Хоссам Заки заявил о проведении экстренного совещания в связи с развивающейся ситуацией в Судане.