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Лига арабских государств проведет экстренное заседание для обсуждения боестолкновений в Судане

Весь мир
Лига арабских государств проведет экстренное заседание для обсуждения боестолкновений в Судане

Каир, 2 мая. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет экстренное заседание для обсуждения продолжающегося вооруженного конфликта в Судане, пишут арабские СМИ.

ЛАГ на уровне постоянных представителей возобновил работу своей чрезвычайной сессии в рамках развития ситуации в Хартуме. Собрание пройдет под руководством Египта как нынешнего председателя совета Лиги арабских государств.

«Целью заседания является необходимость немедленного и безоговорочного прекращения насилия, а также обеспечение полной поддержки усилий по урегулированию конфликта в стране», — отметил председатель ЛАГ.

Ранее помощник генерального секретаря Лиги арабских государств Хоссам Заки заявил о проведении экстренного совещания в связи с развивающейся ситуацией в Судане.
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