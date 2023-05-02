Правительство создаст высокотехнологичную «витрину» для заработка россиян

Правительство России создает высокотехнологичную «витрину» для частных инвесторов, который позволит россиянам получать дополнительных доход, сообщает «Парламентская газета».
Уход многих компаний из российского рынка на фоне санкций, которые в последний год вводил против России Запад, вынуждает государство искать новые методы привлечения средств. В связи с этим издание сообщает, что правительство внесло 27 апреля законопроект, который подразумевает возможность принимать участие в развитии малых технологических компаний. Смысл в том, чтобы одновременно с этим помогать инвесторам принять решение инвестировать в амбициозные развивающиеся проекты.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что введение малой технологической компании в специальный перечень откроет новый инструмент для получения мер финансовой поддержки. Реестр станет высокотехнологичной «витриной» для будущих потенциальных частных инвесторов.
Чтобы понимать, какая организация будет являться малой технологической компанией, правительство предлагает учесть основной вид экономической деятельности, уровень научно-технического потенциала и пределы объема выручки организации за предыдущий год.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ планирует дополнительно выделить на вызвавшую большой интерес в бизнес-среде программу промышленной ипотеки более 1 миллиона рублей. Об этом объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.