Правительство создаст высокотехнологичную «витрину» для заработка россиян

Уход многих компаний из российского рынка на фоне санкций, которые в последний год вводил против России Запад, вынуждает государство искать новые методы привлечения средств. В связи с этим издание сообщает, что правительство внесло 27 апреля законопроект, который подразумевает возможность принимать участие в развитии малых технологических компаний. Смысл в том, чтобы одновременно с этим помогать инвесторам принять решение инвестировать в амбициозные развивающиеся проекты.