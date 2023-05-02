Общественники Мали призвали отказать миротворцам ООН в продлении мандата и выдворить их из страны

«Мы знаем, что МИНУСМА на протяжении нескольких недель активизировала большое количество объединений для собственной поддержки и распространения фейков. Мы понимаем этот маневр системы ООН, полностью осознаем свои действия и находимся в прямом контакте с сознательной молодежью Гао, которая в той же мере осведомлена о причинах и целях нашей борьбы», — подчеркнули члены Yerewolo.