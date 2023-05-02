Общественники Мали призвали отказать миротворцам ООН в продлении мандата и выдворить их из страны

Бамако, 2 мая. Участники общественного движения Yerewolo в Мали организовали собрание, на котором выступили против продления мандата контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) и присутствия миротворцев в республике.
Активисты заявили, что «голубые каски» не достигли положительных результатов в восстановлении мира на территории страны и последние несколько лет халатно относились к служебным обязанностям. Кроме того, представители МИНУСМА неоднократно оказывались в эпицентре крупных скандалов и подозревались в пособничестве боевикам.
По словам одного из координаторов платформы Yerewolo Билла Траоре, подобное собрание является действенным методом для выражения протеста против миротворцев. Он отметил, что организация твердо настаивает на том, чтобы они покинули страну:
«Мобилизация — один из самых эффективных способов добиться ухода МИНУСМА. Выражение воли народа о том, чтобы этот мандат не продлевался. Мы требуем вывода контингента ООН из Мали вне зависимости от его планов».
Участники движения также заявили, что представители комплексной миссии ООН собрали ряд общественных ассоциаций для того, чтобы они выступали за продление мандата. По их мнению, «голубые каски» также используют их для распространения ложной информации о якобы намеренном разобщении народа республики и миротворцев.
«Мы знаем, что МИНУСМА на протяжении нескольких недель активизировала большое количество объединений для собственной поддержки и распространения фейков. Мы понимаем этот маневр системы ООН, полностью осознаем свои действия и находимся в прямом контакте с сознательной молодежью Гао, которая в той же мере осведомлена о причинах и целях нашей борьбы», — подчеркнули члены Yerewolo.
Ранее журналисты издания Afrique Media высказали предположение о растущей активности боевиков в Мали. По их мнению, это происходит в преддверии решения властей о продлении мандата МИНУСМА для того, чтобы оправдать нахождение миротворцев в республике, и повторяется не первый год.