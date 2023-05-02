Принцесса Анна указала на важность монархии для поддержания стабильности в Великобритании

Существование монархии позволяет поддерживать стабильность в Великобритании. Такое заявление сделала принцесса Анна, давшая интервью канадскому телеканалу CBC в связи с предстоящей коронацией Карла III.
В ходе беседы она отметила, что разговоры о необходимости ликвидировать указанный институт власти будут вестись всегда. Однако дочь почившей королевы Елизаветы II не хотела бы принимать в них участие.
«Я бы подчеркнула, что монархия, наряду с конституцией, обеспечивает уровень стабильности на долгое время, которой вообще-то довольно тяжело добиться иными способами», — подчеркнула принцесса Анна.
Она добавила, что королевская семья является для граждан примером. Главным образом речь идет о поведении людей по отношению друг к другу.
В конце апреля принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон посетили деревню Аберфан, расположенную в Южном Уэльсе. Общаясь с местными жителями, жена наследника английского престола лишилась сумочки за 695 фунтов стирлингов.