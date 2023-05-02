МИД Южного Судана: армия и СБР согласились на семидневное перемирие

Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая. Об этом заявил МИД Южного Судана.
Конфликтующие стороны 30 апреля уже дали согласие на продление гуманитарного перемирия на 72 часа. Сейчас же стороны, помимо прекращения огня, намерены назвать своих представителей для переговоров.
«Председатель Суверенного совета и главнокомандующий суданскими вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на перемирие сроком семь дней с 4 по 11 мая», — говорится в заявлении МИД.
Ранее посланник ООН в Судане Фолькер Пертес сообщил о готовности армии и Сил быстрого реагирования страны сесть за стол переговоров. Представитель международной организации подчеркнул, что данные обсуждения будут носить не политический, а технический характер.