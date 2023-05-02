Школьник из Владивостока угрожал суицидом в случае запрета интимной близости с 12-летней подругой

Вскоре о союзе узнала мать девочки и попросила юношу прекратить отношения с ее ребенком. Школьник отреагировал очень резко, он начал шантажировать женщину: если о происходящем узнает полиция и им запретят заниматься сексом и встречаться — пара совершит суицид. Мать девочки испугалась и не стала обращаться в правоохранительные органы.