Школьник из Владивостока угрожал суицидом в случае запрета интимной близости с 12-летней подругой

15-летний подросток обещал закончить жизнь самоубийством, если ему не разрешат заниматься сексом с 12-летней подругой. Мать несовершеннолетней обратилась в полицию после того, как озабоченный парень избил ее дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Подростки познакомились четыре месяца назад. По словам девочки, отношения развивались стремительно. Уже через неделю у детей начались сексуальные контакты, школьница начала мечтать о семье.
Вскоре о союзе узнала мать девочки и попросила юношу прекратить отношения с ее ребенком. Школьник отреагировал очень резко, он начал шантажировать женщину: если о происходящем узнает полиция и им запретят заниматься сексом и встречаться — пара совершит суицид. Мать девочки испугалась и не стала обращаться в правоохранительные органы.
В результате девочка сама осознала, что происходит что-то странное и изъявила желание расстаться со своим возлюбленным. На прощальной встрече парень попросил напоследок вступить с ним в интимную связь, а после достал нож и жестоко избил школьницу, отомстив за разбитое сердце. Теперь ему грозит уголовное дело.
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