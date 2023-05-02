Рязанская область и Узбекистан договорились о расширении экономического сотрудничества

Возглавляющий министерство экономического развития региона Андрей Ворфоломеев поблагодарил узбекскую сторону за теплый прием. В настоящее время отношения между партнерами развиваются в сельском хозяйстве и текстильной отрасли, сообщает бизнес-портал «ГлобалРязань.ру». Однако министр предложил их расширить.