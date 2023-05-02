Рязанская область и Узбекистан договорились о расширении экономического сотрудничества

Шароф Рахманов, возглавляющий Управление инвестиций Республики Узбекистан, принял делегацию из Рязанской области в Ташкенте. Стороны договорились о расширении и углублении сотрудничества в экономической сфере.
Возглавляющий министерство экономического развития региона Андрей Ворфоломеев поблагодарил узбекскую сторону за теплый прием. В настоящее время отношения между партнерами развиваются в сельском хозяйстве и текстильной отрасли, сообщает бизнес-портал «ГлобалРязань.ру». Однако министр предложил их расширить.
Стороны могут начать совместно работать в градостроительном сегменте, в области цифровизации, строительстве, энергетике, переработке отходов. Партнеры обсудили ход работы действующих совместных проектов и решили более предметно проработать новые варианты дальнейшего сотрудничества.