Психолог Иван Хватов перечислил причины агрессии детей к животным

В беседе с журналистами издания «Газета.Ru» он подчеркнул, что такие дети оценили свои силы. Они понимают, что не смогут ответить обидчику. Однако негативные чувства требуют выхода, поэтому он выплескивает их на животных. Как и ребенок, это существо не сможет постоять за себя.