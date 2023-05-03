Психолог Иван Хватов перечислил причины агрессии детей к животным

Проявление агрессии к животным со стороны ребенка проявляется из-за издевательств в школе и проблем в семье. Таким мнением поделился психолог Иван Хватов.
В беседе с журналистами издания «Газета.Ru» он подчеркнул, что такие дети оценили свои силы. Они понимают, что не смогут ответить обидчику. Однако негативные чувства требуют выхода, поэтому он выплескивает их на животных. Как и ребенок, это существо не сможет постоять за себя.
Хватов уверен, что объект обязательно должен быть живым и давать обратную связь. Использовать для этого подушку или мягкую игрушку нельзя. По мнению специалиста, если ребенок часто прибегает к подобным методам, необходимо отправить его к психологу или психиатру.
Ранее психолог Светлана Морозова объяснила причины детской психосоматики. По мнению специалиста, причины у этого могут быть небанальными.