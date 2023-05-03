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Психолог Иван Хватов перечислил причины агрессии детей к животным

Общество
Психолог Иван Хватов перечислил причины агрессии детей к животным

Проявление агрессии к животным со стороны ребенка проявляется из-за издевательств в школе и проблем в семье. Таким мнением поделился психолог Иван Хватов.

В беседе с журналистами издания «Газета.Ru» он подчеркнул, что такие дети оценили свои силы. Они понимают, что не смогут ответить обидчику. Однако негативные чувства требуют выхода, поэтому он выплескивает их на животных. Как и ребенок, это существо не сможет постоять за себя.

Хватов уверен, что объект обязательно должен быть живым и давать обратную связь. Использовать для этого подушку или мягкую игрушку нельзя. По мнению специалиста, если ребенок часто прибегает к подобным методам, необходимо отправить его к психологу или психиатру.

Ранее психолог Светлана Морозова объяснила причины детской психосоматики. По мнению специалиста, причины у этого могут быть небанальными.
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