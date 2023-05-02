Политологи назвали пять ключевых ошибок Байдена, которые ведут США к катастрофе

Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ экономист Станислав Ткаченко рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как США подорвали доверие к доллару, снижая процентную ставку и замораживая валютные резервы других стран.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева неожиданно признала, что страны мира отказываются от доллара как резервной валюты.
«Да, в мире наблюдается постепенный отказ от доллара. Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас ниже 60%», — сказала Кристалина Георгиева на мероприятии американского Института Милкена.
Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ экономист Станислав Ткаченко считает сами США виновными в том, что страны перестали доверять доллару и использовать американскую валюту как средство сбережения своих финансовых ресурсов. По его словам, безответственные решения руководства США, принимаемые с 2008 года, когда они начали активно печатать доллары и снизили процентную ставку фактически до 0%, привели к тому, что долларовой массы оказалось слишком много, и она вызвала рост инфляции в мире.
«Больше 10 лет процентные ставки в мире по инициативе США находились на рекордно низком уровне, никогда прежде в мировой истории такого не было. США таким образом эксплуатировали свою роль гегемона или лидера международной финансовой системы. Теперь чтобы бороться с инфляцией, они поднимают процентную ставку, пытаясь вернуть хотя бы часть разбежавшихся по миру капиталов к себе на рынок», — рассказал Станислав Ткаченко.
Комментируя заявление Георгиевой о том, что перспектива отказа от доллара в качестве резервной валюты не вызывает у МВФ опасений из-за надежности американской экономики, экономист отметил, что он не разделяет оптимизма главы МВФ. По его словам, падение интереса к доллару как международной резервной валюте не страшно США ровно до тех пор, пока они могут позволить себе держать процентную ставку относительно высокой, как сейчас, около 5%. Но множество признаков говорит о том, что американская экономика сейчас балансирует на грани рецессии, и чтобы стимулировать предпринимательскую активность, руководству США придется снижать процентную ставку. И как только они начнут это делать, у США и доллара начнутся реальные проблемы, потому что от доллара начнут убегать не только сильные инвесторы, которые легко перемещают деньги, но и государства, которые за счет доллара формируют свои золотовалютные резервы. В том числе такие крупные игроки как Япония, Тайвань, Южная Корея, Великобритания и другие, отметил Станислав Ткаченко.
Но более существенным для доллара экономист считает то, что доверие к нему подрывают политические шаги американского руководства. По его словам, намного сильнее по нему ударила практика заморозки валютных резервов стран, с которыми США ведут открытую конфронтацию. Вслед за Россией намерение потихоньку уходить от доллара демонстрируют Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и другие страны.
«Это решение связано с тем, что США позволяют себе вести себя совершенно невозможным образом, замораживая долларовые активы разных стран. Уже пострадали от этого Венесуэла, Иран, Северная Корея, Россия», — пояснил Станислав Ткаченко.
Политические причины отказа от доллара для США экономист считает более серьезной проблемой, чем экономические. Необдуманная политика санкций привела к разрушению однополярной модели мира, и дальше этот процесс будут только углубляться. В новом многополярном мире Штаты будут просто одним из крупных в среде более-менее равных себе государств. Понимая это, многие государства уже сейчас меняют свою политику по отношение к доллару, отметил Станислав Ткаченко.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян согласен с мнением коллеги. По его словам, многие страны отказываются от доллара, потому что поняли, что эта токсичная абсолютно конъюнктурная валюта используется для достижения политических целей США. Спокойствие директора-распорядителя МВФ политолог объясняет тем, что ей, по сути, абсолютно все равно, что будет с долларом.
«Она ведет себя как директор казино: какая разница, на какие деньги и на какие фишки будут у нее играть? Главное, что к ней придут, и у нее будут играть. Не будет доллара, будет другая валюта. Она-то от этого не пострадает, будет точно также директором-распорядителем», — пояснил Рафаэль Ордуханян.
Между тем заявление Георгиевой политолог считает значимым. По его мнению, это свидетельствует о том, что процесс дедолларизации перешел из области гипотетической в практическую сферу, и начинает обретать форму глобального характера, что вызывают живую реакцию в самых разных международных организациях.
«Не будем хоронить доллар, не будем хоронить Америку, но давайте констатируем: процесс полной дедолларизации и обретения суверенитета финансового, политического, экономического начался. И я очень рад, что в этом понимании с нами уважаемый директор-распорядитель МВФ. Глядишь, скоро и другие подтянутся», — отметил Рафаэль Ордуханян.
Заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что доллар останется главной мировой резервной валютой, потому что России и Китаю будет трудно создать альтернативную валюту, политолог считает детским лепетом. По его словам, она настолько непрофессиональна, что не может признать очевидные вещи и сделать соответствующие выводы. И вместо того, чтобы признать свершившийся факт, пытается общими фразами успокоить общественное мнение. Джанет Йеллен, по словам политолога, ведет себя как обычная женщина, которую муж застал в гостиничном номере с любовником.
«Она все время говорит, что не может в это поверить, как рогатый муж тоже говорит, что не может поверить в измену жены, но поверить придется. Есть очевидные вещи, так что, привыкайте, американцы, теперь не все вы решаете», — заявил Рафаэль Ордуханян.
Политолог отмечает запоздалую реакцию американского руководства на происходящие в мире и в самих США процессы. По его словам, российские аналитики и СМИ, ФАН, в частности, еще полгода назад предупреждали США, что если они продолжат проводить курс на конфронтацию с РФ, это обернется для них глобальными проблемами как на международной арене, так и внутри страны. И только сейчас американские аналитики признали это, перечислив пять ключевых ошибок, допущенных администрацией Джо Байдена: преступность, миграция, энергетика, инфляция и война с Россией.
«Замечу, это просто калька с того, о чем мы с вами говорили полгода тому назад — именно эти ключевые ошибки мы отмечали еще минувшей осенью», — отметил Рафаэль Ордуханян.
Политолог считает, что США слишком уверились в своей силе и непогрешимости, и в результате перестали адекватно реагировать на те вызовы, которые встают перед ними. Результатом такой недальновидной политики, по его мнению, станет превращение США в одну из региональных держав.