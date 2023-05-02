Политологи назвали пять ключевых ошибок Байдена, которые ведут США к катастрофе

Комментируя заявление Георгиевой о том, что перспектива отказа от доллара в качестве резервной валюты не вызывает у МВФ опасений из-за надежности американской экономики, экономист отметил, что он не разделяет оптимизма главы МВФ. По его словам, падение интереса к доллару как международной резервной валюте не страшно США ровно до тех пор, пока они могут позволить себе держать процентную ставку относительно высокой, как сейчас, около 5%. Но множество признаков говорит о том, что американская экономика сейчас балансирует на грани рецессии, и чтобы стимулировать предпринимательскую активность, руководству США придется снижать процентную ставку. И как только они начнут это делать, у США и доллара начнутся реальные проблемы, потому что от доллара начнут убегать не только сильные инвесторы, которые легко перемещают деньги, но и государства, которые за счет доллара формируют свои золотовалютные резервы. В том числе такие крупные игроки как Япония, Тайвань, Южная Корея, Великобритания и другие, отметил Станислав Ткаченко.