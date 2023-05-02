Ростовские родители забили до смерти 8-ми месячную дочь и пытались обмануть полицейских

Как передает сетевое издание «ДонДей — Волгодонск», происшествие случилось 28 апреля на улице Платона Кляты в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону. В тот день, 33-х летний отец и 23-летняя мать избили своего ребенка. Когда стало понятно, что младенец от полученных травм скончался, горе-родители спрятали тело малышки в квартире и позвонили в полицию. Женщина сообщила правоохранителям, что кто-то похитил ее ребенка.