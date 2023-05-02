Ростовские родители забили до смерти 8-ми месячную дочь и пытались обмануть полицейских

В Ростове-на-Дону родители до смерти избили свою 8-ми месячную дочь. Тело ребенка спрятали в доме и сообщили правоохранителям о похищении малютки.
Как передает сетевое издание «ДонДей — Волгодонск», происшествие случилось 28 апреля на улице Платона Кляты в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону. В тот день, 33-х летний отец и 23-летняя мать избили своего ребенка. Когда стало понятно, что младенец от полученных травм скончался, горе-родители спрятали тело малышки в квартире и позвонили в полицию. Женщина сообщила правоохранителям, что кто-то похитил ее ребенка.
Полицейские провели обыск квартиры ростовчан и обнаружили труп девочки. Супругов задержали, против них возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.