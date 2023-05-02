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Офис генсека ООН не подтвердил встречу по зерновой сделке 3 мая

Политика
Офис генсека ООН не подтвердил встречу по зерновой сделке 3 мая

Офис генерального секретаря ООН не подтвердил информацию о проведении 3 мая трехсторонней встречи между Россией, Турцией и Украиной по вопросам продления зерновой сделки. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Ранее Агентство Reuters сообщило, что 3 марта должна состояться встреча по продлению черноморской продуктовой сделки. Однако во всемирной организации заявили, что не располагают информацией о проведении данного мероприятия.

«Мне не известно о чем-либо, запланированном на завтра», — сообщил Хак.

Ранее МИД России выступил с аналогичным заявлением. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва не получала информации о проведении каких-либо встреч по зерновой сделке.
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