Офис генсека ООН не подтвердил встречу по зерновой сделке 3 мая

Офис генерального секретаря ООН не подтвердил информацию о проведении 3 мая трехсторонней встречи между Россией, Турцией и Украиной по вопросам продления зерновой сделки. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
Ранее Агентство Reuters сообщило, что 3 марта должна состояться встреча по продлению черноморской продуктовой сделки. Однако во всемирной организации заявили, что не располагают информацией о проведении данного мероприятия.
«Мне не известно о чем-либо, запланированном на завтра», — сообщил Хак.
Ранее МИД России выступил с аналогичным заявлением. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва не получала информации о проведении каких-либо встреч по зерновой сделке.