Два человека погибли на пожарах в Марий Эл за неделю

В период с 24 апреля по 1 мая на территории Республики Марий Эл зафиксировано 56 пожаров. В огне четыре человека получили различные травмы, а двое погибли.
Наибольшее количество возгораний отмечено в столице республики Йошкар-Оле — девять. Семь пожаров произошло в Волжске, по шесть — в Горномарийском, Звениговском, Куженерском и Медведевском районах, четыре — в Советском районе, сообщает ИА «МедиаПоток».
Всего за неделю сгорело восемь строений и одна единица техники. Удалось спасти от огня 13 человек и восемь построек. По информации ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, самой распространенной причиной возникновения пожаров на прошлой неделе стали нарушения правил эксплуатирования электрического оборудования.