Два человека погибли на пожарах в Марий Эл за неделю

Всего за неделю сгорело восемь строений и одна единица техники. Удалось спасти от огня 13 человек и восемь построек. По информации ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, самой распространенной причиной возникновения пожаров на прошлой неделе стали нарушения правил эксплуатирования электрического оборудования.