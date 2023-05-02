Прощание с модельером Валентином Юдашкиным пройдет на Троекуровском кладбище 6 мая

Прощание с умершим на 60-м году жизни модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе его дома моды.
Официальная церемония прощания состоится в субботу, в 11:00. Представитель дома моды Юдашкина сообщила ТАСС, что информацию о месте, где модельера похоронят, объявят позже.
Стоит напомнить, что Юдашкин умер второго мая в Москве после продолжительной болезни. В 2016 у него нашли рак последней стадии, метастазы которого распространились в головной мозг. Об этом сообщает KP.RU.
Ранее портрет Юдашкина и букет цветов появились у Дома моды в Вознесенском переулке в Москве.