Немецкие фирмы Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann урегулировали спор по поводу прав на танки Leopard 2

Немецкие компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann заключили мировое соглашение в рамках спорта о правах интеллектуальной собственности на танки Leopard 2. Об этом говорится в материале агентства Reuters.
Как стало известно, окружной суд в Мюнхене отменил заседания по данному вопросу. Однако сотрудники учреждения не стали разглашать какие-либо детали договора, позволившего урегулировать конфликт между производителями оружия.
Упомянутые танки пользуются высоким спросом, так как их активно поставляют в зону украинского конфликта. Именно на этом фоне между Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann начался спор.
Первая фирма занимается изготовлением пушек для боевых машин, а вторая — шасси. При этом в одном из интервью генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его предприятие владеет правами на модель Leopard 2A4.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ обладают тремя способами ликвидации данной техники. В их числе оказались противотанковые мины, управляемые ракеты и отечественные аналоги «Леопардов».