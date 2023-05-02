Теннисист Хачанов одержал победу над Рублевым и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева и пробился в четвертьфинал турнирной серии «Мастерс» в Мадриде.
Хачанов выиграл матч со счетом 7:6 (10:8), 6:4, который длился один час и 42 минуты. В первой четверти финала россиянин будет играть с победителем игры между испанцем Карлосом Алькарасем и немцем Александром Зверевым.
Стоит также отметить, что турнир серии «Мастерс» проходит в испанском Мадриде. Призовой фонд чемпионата превышает 7,7 миллионов евро.
Прежде сообщалось, что россиянин Аслан Карацев обыграл соотечественника Даниила Медведева в матче турнирной серии «Мастерс» в Мадриде и тоже вышел в первую четверть финала.