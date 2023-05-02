«Будем работать дальше»: Пригожин отреагировал на опровержение гибели командующего силами теробороны ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал «работать дальше» после опровержения гибели командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры.
Пресс-секретарь командования сил теробороны украинских войск Денис Зелинский до этого сообщил, что новости о гибели Танцюры не соответствуют действительности, «все живы и здоровы».
Пригожин в свою очередь отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат работать дальше.
«Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — подчеркнул основатель «оркестра».
Евгений Пригожин ранее сообщил, что артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» уничтожили броневик, в котором мог находиться Игорь Танцюра. Удар по украинским боевикам был нанесен при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в Бахмут (Артемовск).