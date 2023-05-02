«Будем работать дальше»: Пригожин отреагировал на опровержение гибели командующего силами теробороны ВСУ

Евгений Пригожин ранее сообщил, что артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» уничтожили броневик, в котором мог находиться Игорь Танцюра. Удар по украинским боевикам был нанесен при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в Бахмут (Артемовск).