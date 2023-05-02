В Австралии полностью запретят одноразовые электронные сигареты

В Австралии решили запретить электронные сигареты. В государстве полностью откажутся о продажи одноразовых вейпов, а многоразовые будут продаваться исключительно по рецепту врача. Об этом сообщает местное издание The Age.
По данным издания, масштабные меры будут приняты в рамках борьбы с вейпингом. Также в течение трех лет ежегодно на 5% будет повышаться налог на табачные изделия. Такими методами правительство хочет уменьшить количество курильщиков в стране.
Закон предусматривает уменьшение допустимых концентраций никотина, а все упаковки должны соответствовать единому фармацевтическому стилю. При этом было решено смягчить требования к рецептам от врачей, так как не все медработники соглашались выдавать направления.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным законом, который был принят в апреле в РФ.