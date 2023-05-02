Новые штрафы за нарушения правил благоустройства начали действовать в Пензенской области

Теперь гражданин в первый раз будет оштрафован на одну тысячу рублей. При повторном нарушении сумма штрафа возрастет вдвое. Для должностных лиц сумма штрафов составит от 10 до 20 тысяч рублей и от 20 до 30 тысяч рублей соответственно. Минимальный штраф за подобное нарушение для юридических лиц составит 30 тысяч рублей, максимальный — 100 тысяч рублей.