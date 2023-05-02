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Новые штрафы за нарушения правил благоустройства начали действовать в Пензенской области

Общество
Новые штрафы за нарушения правил благоустройства начали действовать в Пензенской области

Жителей Пензенской области теперь будут штрафовать за устройство мусорных свалок на землях общего пользования. В регионе начали действовать новые санкции за нарушения правил благоустройства.

Теперь административное наказание будет следовать за складирование ветвей деревьев и кустов, листьев, мусора на территориях общего пользования. Это и ранее считалось нарушением, но никаких финансовых санкций подобные действия за собой не влекли, сообщает сетевое издание «Пенза — Обзор».

Теперь гражданин в первый раз будет оштрафован на одну тысячу рублей. При повторном нарушении сумма штрафа возрастет вдвое. Для должностных лиц сумма штрафов составит от 10 до 20 тысяч рублей и от 20 до 30 тысяч рублей соответственно. Минимальный штраф за подобное нарушение для юридических лиц составит 30 тысяч рублей, максимальный — 100 тысяч рублей.
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