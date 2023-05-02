Bloomberg: Air France требует сократить количество рейсов из КНР на фоне возобновления туризма с Китаем

Авиакомпания Air France потребовала сократить количество рейсов китайских авиакомпаний на фоне возобновления туризма с Китаем и из-за нарушения правил конкуренции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Издание подчеркнуло, что сейчас европейские авиаперевозчики не могут использовать воздушное пространство России, из-за чего время в пути увеличивается. В свою же очередь Китайским авиакомпаниям это дает преимущество.
По мнению авиаперевозчика, данный факт нарушает правила равной конкуренции. В связи с этим компания Air France призвала властей Франции ввести налоги или принять другие меры, делающие стоимость билетов одинаковой.
Ранее Турция закрыла воздушное пространство в Европу для армянского авиаперевозчика Flyone Armenia. Отмечается, что Анкара ни как не прокомментировала своих действий.