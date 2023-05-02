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МИД Туниса: мы стремимся развивать отношения со всеми стратегическими партнерами

Весь мир
МИД Туниса: мы стремимся развивать отношения со всеми стратегическими партнерами

Тунис, 2 мая. Европейский союз и США являются для Туниса стратегическими партнерами, так же как Россия и Китай. Об этом заявил министр иностранных дел североафриканского государства Набиль Аммар.

Отвечая на вопрос о возможности присоединения его страны к блоку БРИКС он отметил, что Тунис всегда старался сохранить прочные контакты со всеми международными сторонами. Это является отличительной чертой и показателем силы тунисской дипломатии.

9«Мы поддерживали хорошие отношения во время холодной войны со всеми партнерами, будь то государства Варшавского договора или западного лагеря. Самое главное — не принимать сторону какой-либо оси в ущерб другой. Это важное достижение для тунисской дипломатии в целом», — подчеркнул министр.

Ранее официальный представитель партии «Движение 25 июля» Махмуд бен Мабрук сообщил, что североафриканская республика рассматривает возможность стать новым членом БРИКС. Политик сослался на осведомленные источники в правительстве.
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