МИД Туниса: мы стремимся развивать отношения со всеми стратегическими партнерами

Тунис, 2 мая. Европейский союз и США являются для Туниса стратегическими партнерами, так же как Россия и Китай. Об этом заявил министр иностранных дел североафриканского государства Набиль Аммар.
Отвечая на вопрос о возможности присоединения его страны к блоку БРИКС он отметил, что Тунис всегда старался сохранить прочные контакты со всеми международными сторонами. Это является отличительной чертой и показателем силы тунисской дипломатии.
9«Мы поддерживали хорошие отношения во время холодной войны со всеми партнерами, будь то государства Варшавского договора или западного лагеря. Самое главное — не принимать сторону какой-либо оси в ущерб другой. Это важное достижение для тунисской дипломатии в целом», — подчеркнул министр.
Ранее официальный представитель партии «Движение 25 июля» Махмуд бен Мабрук сообщил, что североафриканская республика рассматривает возможность стать новым членом БРИКС. Политик сослался на осведомленные источники в правительстве.