В Литве второй квартал подряд зафиксированы отрицательные показатели ВВП

Литва оказалась перед лицом технической рецессии, пишет издание Delfi. Уже второй квартал подряд в прибалтийской стране фиксируют отрицательные показатели ВВП.
Специалисты применили эконометрические модели и учли имеющуюся статистику. Оказалось, что в последние три месяца 2022 года реальное изменение ВВП составило −0,5%, однако уже в первом квартале следующего года оно продолжило снижение и достигло отметки в −3%.
Аналитики перечислили отрасли, столкнувшиеся с самым большим негативным влиянием. В их число вошли оптовая и розничная торговля, сферы недвижимости, складирования и транспорта в Литве, говорится в материале.
Прибалтийские республики в обозримом будущем сполна ощутят все «прелести» выбранного ими пути развития, ранее заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.