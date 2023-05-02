Политэксперт Джаралла: тема «поддержки Украины» в Польше носит инерционный характер

Как с тревогой сообщили накануне польские СМИ, с начала 2023-го более 700 тысяч поляков уехали работать в Германию и Нидерланды, это почти вдвое больше, чем год назад. По мнению политического эксперта Владимира Джараллы, поляки видят Украину своим протекторатом, но заодно пытаются выманить побольше компенсаций у Евросоюза.
Причиной массового выезда польских граждан на запад издание Rzeczpospolita назвало засилье в Польше украинских беженцев, сильно ухудшившее жизнь самих поляков. Так, газета сообщила, что только на прямую помощь беженцам с Украины Варшава уже потратила 25,4 миллиарда злотых (5,45 миллиарда евро). Это якобы спровоцировало рост инфляции в стране, замедление экономического роста и уменьшение доходов польского населения.
Как считает издание, украинцы также снизили минимальный порог заработной платы в стране, составив конкуренцию полякам. После прибытия миллионов украинских беженцев в Польшу жители многих регионов также начали жаловаться на разгул криминала в стране. «Столкнувшись с финансовыми проблемами и утратив чувство безопасности, поляки массово выезжают в ФРГ, Голландию и другие страны Европы», констатировало СМИ.
В беседе с корреспондентом ФАН Джаралла заявил, что начатая польскими СМИ кампания вокруг «обеднения Польши» раскручивается в преддверие будущих выборов президента страны.
«Подобные публикации в польской прессе — это косвенное отражение процессов, происходящих во внутренней польской политике. Там сейчас идет ожесточенная закулисная борьба за то, кто именно будет выдвинут на пост президента Польши от правящей партии «Право и справедливость». Нынешний лидер партии Ярослав Качиньский — по сути, отыгранная фигура, в год президентских выборов ему будет уже 75 лет, поэтому ситуация для этой влиятельной партии выглядит, мягко говоря, не самой радужной», — пояснил эксперт.
И здесь главное внимание многих местных СМИ приковано к премьер-министру Матеушу Моравецкому, который прославился своими антироссийскими действиями и заявлениями, сообщил он.
«Его имидж полностью совпадает с действиями Варшавы, которые нарушают все мыслимые дипломатические правила, ставя отношения с РФ на грань реальной конфронтации. Смысл действий Моравецкого — выслужиться перед «серым кардиналом» польской политики, лидером «Права и справедливости» Качиньским, чтобы тот поддержал его кандидатуру на пост президента. Параллельно оживились и другие, оппозиционные группы влияния в польской политике. Они указывают, что именно действия Моравецкого и компании привели к тому, что глубинным интересам Польши был нанесен серьезный экономический ущерб», — указал он.
При этом в Польше почти все понимают, что понесенные Варшавой расходы должны быть компенсированы Евросоюзом, но не говорят об этом вслух, считает Джаралла.
«Это наглядно показывает, что Польша, собственно, и существует в нынешнем виде во многом благодаря траншам из Брюсселя. Однако возможность подпортить перспективы Моравецкому, как кандидату в президенты, местные СМИ также не упускают. Тем более, что тема «обеднения Польши из-за помощи Украине» находит живой отклик в самом польском обществе. Оно сегодня пронизано духом национализма, и в целом не слишком хорошо относится к украинцам, — пояснил Джаралла.
Что касается непосредственно поддержки Украины в противостоянии с РФ, то она, скорее, носит некий инерционный характер — по принципу «хорошо все, что против интересов России», считает эксперт.
"На деле, Польша мыслит себя в отношении Киева чуть ли не как метрополия, там фактически считают Украину своим протекторатом. Этот набор политических фантазий может рассыпаться только в одном случае — если русское оружие в очередной раз докажет на Украине свою силу и непобедимость», — спрогнозировал он.
Напомним, 2 мая посольство РФ в Польше направило ноту протеста в польский МИД после «захвата русской школы» в Варшаве. Ранее, утром 29 апреля полиция ворвалась на территорию школы при посольстве. Это случилось после того, как МИД Польши обратился в прокуратуру с просьбой завести дело в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Одно из зданий — школа при посольстве, другое — дом, где ранее проживали российские дипломаты, сейчас не заселенный. Полицейские потребовали у сотрудников посольства покинуть здание, и дипломаты были вынуждены подчиниться требованиям силовиков. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже пообещал дать правовую оценку этому инциденту.