Политэксперт Джаралла: тема «поддержки Украины» в Польше носит инерционный характер

Напомним, 2 мая посольство РФ в Польше направило ноту протеста в польский МИД после «захвата русской школы» в Варшаве. Ранее, утром 29 апреля полиция ворвалась на территорию школы при посольстве. Это случилось после того, как МИД Польши обратился в прокуратуру с просьбой завести дело в отношении «двух неиспользуемых в дипломатических целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Одно из зданий — школа при посольстве, другое — дом, где ранее проживали российские дипломаты, сейчас не заселенный. Полицейские потребовали у сотрудников посольства покинуть здание, и дипломаты были вынуждены подчиниться требованиям силовиков. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже пообещал дать правовую оценку этому инциденту.