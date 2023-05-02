Псковские таможенники не пропустили через границу более девяти тонн итальянского риса

Партия итальянского риса была запрещена к ввозу на российско-латвийской границе РФ в Псковской области. Таможенная декларация на груз была признана недействительной.
По сообщению пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, груз следовал из Италии в Москву. В ходе фитосанитарного контроля в пункте пропуска «Бурачки» специалисты выявили ряд нарушений правил ввоза пищевой продукции, сообщает «Псковское агентство информации».
Было установлено, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют результаты лабораторных исследований по следующим показателям: ГМО, зараженность вредителями и загрязненность мертвыми вредителями. Это не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В связи с данным фактом ввоз груза на территорию России запрещен.