Офис микрозаймов ограбил во Всеволожске вооруженный налетчик

Инцидент произошел 1 мая во Всеволожске Ленинградской области. В полицию поступило сообщение об ограблении микрофинансовой организации «Космоденьги», расположенной на Всеволожском проспекте.
Как пишет сетевое издание «Петроград», мужчина вошел в офис фирмы и стал угрожать сотрудникам ножом, требуя деньги. В результате молодой специалист передал грабителю сумму в размере свыше 56 000 рублей.
Камеры видеонаблюдения, установленные в помещении, в момент ограбления не функционировали из-за поломки. Рост налетчика от 175 до 180 см, глаза карего цвета. Одет правонарушитель был в синие джинсы, серую кофту и темно-синюю кепку.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время оперативники занимаются розыском преступника.