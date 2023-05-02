Офис микрозаймов ограбил во Всеволожске вооруженный налетчик

Камеры видеонаблюдения, установленные в помещении, в момент ограбления не функционировали из-за поломки. Рост налетчика от 175 до 180 см, глаза карего цвета. Одет правонарушитель был в синие джинсы, серую кофту и темно-синюю кепку.