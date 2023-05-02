Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Twitter снял ограничения с публикации зампреда Совбеза России Медведева об отношениях с Польшей

Политика
Twitter снял ограничения с публикации зампреда Совбеза России Медведева об отношениях с Польшей

Социальная сеть Twitter* (заблокирована в РФ) восстановила доступ к одному из постов, опубликованных заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым. Подробностями данного решения поделились представители ресурса.

Речь идет о записи в англоязычном аккаунте политика, посвященной отношениям Москвы и Варшавы. Как указано в тексте, сейчас Польшей управляют одни русофобы. На этом фоне государственный деятель отметил, что зарубежная республика вообще не должна существовать для РФ.

Через какое-то время стало известно о блокировке соответствующего поста Медведева. Администрация платформы объяснила санкции нарушением неких правил — в частности, законодательства Германии и Польши.

Однако впоследствии Twitter снял ограничения. Сотрудники компании пояснили, что разблокированная публикация может являться «предметом общественного интереса».

Ранее зампред Совбеза РФ обвинил руководство социальной сети в работе на Государственный департамент США. По его мнению, ресурс прогнулся под Вашингтоном и Киевом.
медведев россия польша twitter
Военкоры ФАН