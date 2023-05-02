Twitter снял ограничения с публикации зампреда Совбеза России Медведева об отношениях с Польшей

Речь идет о записи в англоязычном аккаунте политика, посвященной отношениям Москвы и Варшавы. Как указано в тексте, сейчас Польшей управляют одни русофобы. На этом фоне государственный деятель отметил, что зарубежная республика вообще не должна существовать для РФ.