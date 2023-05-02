Башар Асад издал указ о создании фонда помощи жертвам землетрясений в Сирии

В стране продолжается ликвидация последствий природного катаклизма.
Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад издал указ №7 о создании Национального фонда для оказания финансовой поддержки пострадавшим от февральского землетрясения. Это должно способствовать преодолению причиненного им физического, материального и морального вреда в соответствии с утвержденными нормами.
Ответственным за фонд назначен премьер-министр. На специально созданных счетах будут аккумулироваться средства из государственного бюджета, гранты, субсидии, пожертвования, завещания, взносы местного и международного характера, а также любые другие ресурсы, одобренные Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.
Суммы в иностранной валюте, поступившие в фонд, обязаны быть выплачены пострадавшим в соответствии с бюллетенем о денежных переводах и курсе обмена, выпущенным Центральным банком Сирии. Структура должна иметь бухгалтерское сопровождение, которое контролирует процедуры движения средств и механизмы их выдачи.
Все вносимые деньги вычитаются из налогооблагаемого дохода. Кроме того, если жертвователь тратит более пятой части от своей прибыли, то его налоговые вычеты дополнительно снижаются на 10%.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла произошли 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и севере Сирии. По данным Всемирной организации здравоохранения, в САР погибли около 8,5 тыс. человек.