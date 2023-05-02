Air Moldova приостановила все полеты до завершения реструктуризации компании

Молдавская авиакомпания Air Moldova прекратила все полеты со 2 мая до завершения реструктуризации компании, которая была вызвана финансовыми трудностями. Об этом сообщил авиаперевозчик в своих соцсетях.
Сообщается, что компания подала в суд запрос на проведение ускоренной реструктуризации. Авиакомпания пошла на данный шаг, чтобы избежать банкротства и получить доступ к инвестициям.
«До решения суда по этому вопросу компания приостановит полеты и продажу билетов со 2 мая», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что крупнейшие российские авиакомпании благодаря государственным субсидиям смогли увеличить свою прибыль в 2022 году. Больше всего заработал авиаперевозчик S7 Airlines, который получил 34,4 миллиарда рублей.