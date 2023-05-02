Насилие ради бесправия: французское правительство призвали прекратить полицейские репрессии на акциях протеста

В 2019 году по Франции прокатилась волна протестных акций, организованных движением «желтые жилеты». Изначально, в конце 2018-го, водители автотранспорта вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу повышения налога на углеродное топливо и предстоящий из-за него рост цен на топливо, но вскоре движение разрослось, к нему присоединились другие жители страны и стали выдвигать иные экономические требования. Люди собирались каждые выходные весь год до тех пор, пока в 2020-м не были введены антикоронавирусные ограничения, и акции были прекращены. А до тех пор французские власти в поисках силы, способной обуздать народный гнев, основали в парижской полиции мотоциклетное подразделение BRAV-M для оперативного силового разгона протестующих.
Когда пришел ковид, протесты прекратились, а BRAV-M осталось. И превратилось в «кулаки» (дубинки, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты) президента Эммануэля Макрона, терроризирующие несогласных с политикой главы государства.
К настоящему моменту подразделение насчитывает 180 сотрудников, которые столь же успешно, как и с «желтыми жилетами», расправляются с активистами движения против пенсионной реформы. А к 2024 их численность планируется нарастить до 300. При этом жестокость, которую бравые молодчики Макрона проявляют к протестующим, никак не порицается властями, садо-полицейские не несут никакой ответственности за нанесенные людям травмы.
Только с начала 2023 года против действий сотрудников BRAV-M было подано 59 заявлений, однако лишь по двум из них инициированы расследования. Между тем пострадавшие рассказывают о форменном беспределе, который устроили эти «мобильные полицейские»: на одну из женщин напали еще за день до начала протестов, мужчину ударили по лицу, а еще один — оказался на больничном после нескольких ударов в челюсть, полученных из-за поднятых вверх рук для предоставления возможность сотрудникам правопорядка обыскать его.
Недопустимые действия агентов BRAV-M получили огласку в публичной сфере лишь в марте 2023 года — после обнародования аудиозаписи с угрозами одному из участников протеста. Как пишет российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), студенту из Чада Сулейману А., задержанному в день протестной акции, заявили, что в следующий раз, попавшись на глаза, он отправится «не в полицию, а в больницу».
Публикация аудио вызвала возмущение не только общественности, но и высших чинов в правоохранительных органах. Так, директор Генеральной инспекции национальной полиции Франции Агнес Тибо-Лекюер предложила ввести санкции в отношении сотрудников BRAV-M, а префект полиции Парижа Лоран Нуньес назвал такие действия стражей правопорядка неприемлемыми.
Как указали в своей петиции активисты, разместившие документ на сайте Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента Франции), BRAV-M превратилось в символ полицейского произвола во Франции и борьбы с правом ее жителей на свободу собраний. Инициаторы петиции напомнили властям о распущенном в 1969 году полицейском подразделении Les Voltigeurs (фр. Наездники), которое было создано для разгона студенческих демонстраций и упразднено только после смерти от рук «Наездников» студента из Алжира Малика Ускина.
Петиция собрала 264 тысячи подписей менее чем за 10 дней. Однако после рассмотрения ее членами Нацассамблеи было принято решение не распускать подразделение BRAV-M. Более того, в полиции предприняли попытку запугивания выступивших против методов его агентов: студента, опубликовавшего запись, Сулеймана А. арестовали на двое суток по подозрению в участии в беспорядках. Кроме того, по утверждению его адвоката, самого Сулеймана и еще двух человек подстрекали к совершению противоправных действий.
По мнению сотрудников ФБР, все слова осуждения действий сотрудников полицейского подразделения BRAV-M, сказанные представителями МВД Франции, были лишь для того, чтобы утихомирить общественное возмущение жестокостью агентов. Правозащитники Фонда убеждены, что попытки запугать свидетелей, безнаказанность совершивших насилие участников BRAV-M в отношении участников протеста и жителей французской столицы представляют собой не что иное, как стремление чиновников отобрать у граждан страны право на свободу собраний. А факт отказа властей Пятой республики от реакции на жестокие методы мото-полицейских свидетельствует об их желании в своих целях сохранить этот инструмент запугивания французов.
ФБР призывает расследовать случаи необоснованного применения силы сотрудниками указанной структуры и ранений, нанесенных в ходе таких расправ, прежде, чем их действия приведут к гибели людей, как это произошло в случае с «Наездниками».