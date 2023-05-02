Насилие ради бесправия: французское правительство призвали прекратить полицейские репрессии на акциях протеста

В 2019 году по Франции прокатилась волна протестных акций, организованных движением «желтые жилеты». Изначально, в конце 2018-го, водители автотранспорта вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу повышения налога на углеродное топливо и предстоящий из-за него рост цен на топливо, но вскоре движение разрослось, к нему присоединились другие жители страны и стали выдвигать иные экономические требования. Люди собирались каждые выходные весь год до тех пор, пока в 2020-м не были введены антикоронавирусные ограничения, и акции были прекращены. А до тех пор французские власти в поисках силы, способной обуздать народный гнев, основали в парижской полиции мотоциклетное подразделение BRAV-M для оперативного силового разгона протестующих.