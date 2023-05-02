Мэр Стаматович рассказал, почему в сербском Златиборе назвали улицу в честь русского добровольца

Милан Стаматович: Жители муниципалитета Чаетина и его руководство при любой возможности проявляют уважение к великому русскому народу, который на протяжении веков показывал и до сих пор показывает, что они друзья сербского народа и что они всегда на нашей стороне, когда у нас проблемы, вызванные внешними факторами. С другой стороны, современные сербские витязи, отдавшие свою молодость, а некоторые и жизни, для защиты Сербии во время агрессии НАТО в Косово и Метохии в 1999 году, среди которых были и российские добровольцы, одним из которых был Виталий Булах — более, чем заслужили вечную память. Жители Чаетины и Златибора предложили, и руководство муниципалитета с радостью согласилось, чтобы мы посвятили одну улицу этому герою и России, и Сербии.