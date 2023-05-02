Мэр Стаматович рассказал, почему в сербском Златиборе назвали улицу в честь русского добровольца

Одну из улиц сербского туристического города Златибор назвали в честь русского добровольца, героя битвы на Кошарах Виталия Булаха. Табличку с названием улицы торжественно открыли глава муниципалитета Милан Стаматович и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Виталий Булах, герой битвы на Кошарах, в 1999 году с группой бойцов атаковал вражеские боевые порядки и нанес неприятелю большие потери, зная, что не сможет вернуться живым. В бою был смертельно ранен. Албанцы взяли его в плен и полуживого жестоко истязали.
В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах Алине Арсеньевой глава муниципалитета Чаетина Милан Стаматович рассказал о том, как родилась идея о переименовании улицы, об акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Запорожья, проходящей в Златиборе, а также пригласил русских братьев стать дорогими гостями в этом известном сербском горнолыжном курорте.
ФАН: Господин Стаматович, вы глава муниципалитета Чаетина, улица в котором недавно получила имя русского добровольца Виталия Булаха, героически погибшего в битве на Кошарах в Косово. Как родилась идея о переименовании улицы?
Милан Стаматович: Жители муниципалитета Чаетина и его руководство при любой возможности проявляют уважение к великому русскому народу, который на протяжении веков показывал и до сих пор показывает, что они друзья сербского народа и что они всегда на нашей стороне, когда у нас проблемы, вызванные внешними факторами. С другой стороны, современные сербские витязи, отдавшие свою молодость, а некоторые и жизни, для защиты Сербии во время агрессии НАТО в Косово и Метохии в 1999 году, среди которых были и российские добровольцы, одним из которых был Виталий Булах — более, чем заслужили вечную память. Жители Чаетины и Златибора предложили, и руководство муниципалитета с радостью согласилось, чтобы мы посвятили одну улицу этому герою и России, и Сербии.
— Помимо этой инициативы, в настоящее время продолжается акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Запорожья. Расскажите об этом подробнее.
— И в этом случае горожане предложили, а мы из муниципалитета с радостью согласились оказать материально-техническую поддержку акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Запорожья. Наша страна испытывала подобные проблемы, и мы помним помощь, которую нам прислал братский русский народ.
В этом смысле я также хотел бы упомянуть Сербско-российский гуманитарный центр в Нише, российские специалисты которого, специализирующиеся на ситуациях стихийных бедствий, своими действиями на деле неоднократно демонстрировали любовь к сербскому народу.
— Как проходит сбор помощи? Охотно ли откликаются жители Златиборского района?
— Посол Российской Федерации в Сербии господин Александр Боцан-Харченко имел возможность во время своего недавнего визита в муниципалитет Чаетина и Златибор лично убедиться, что большое количество граждан и предпринимателей нашего муниципалитета приходят каждый день и участвуют в помощи людям на Донбассе и в Запорожье. В настоящее время все это хранится в помещении Канцелярии по сотрудничеству с Российской Федерацией, и как только будет собрано достаточное количество помощи, а мы надеемся, что это будет очень скоро, мы начнем отправлять ее тем, кому это нужнее всего. По этому поводу мы будем консультироваться с российской стороной.
— Акция проводится под эгидой Канцелярии по сотрудничеству с Российской Федерацией. Что это за организация?
— Вышеупомянутая организация, первая в своем роде в Сербии, была создана муниципалитетом Чаетина в 2015 году с основной целью быть инициатором и организатором сербско-российского сотрудничества в экономическом, гуманитарном, культурном, спортивном и любом другом смысле. Все заинтересованные бизнесмены из Златибора могут быть проинформированы о процедурах сотрудничества с партнерами в России, особенно с учетом того, что между Сербией и Россией действует Соглашение о свободной торговле, согласно которому товары, произведенные в Сербии, в основном из сербского сырья, получают привилегированное положение на рынке Российской Федерации.
— Об особых дружеских и братских отношениях между русским и сербским народами напоминать не приходится, но официальный внешнеполитический курс Сербии направлен в сторону ЕС. Есть ли в этом смысле определенное давление в связи с акцией по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса?
— Государство Сербия ориентировано на сотрудничество со всеми внешнеполитическими партнерами, включая страны Европейского Союза и Российскую Федерацию. Принимая во внимание нынешние отношения между этими двумя субъектами, из Брюсселя, безусловно, приходят «месседжи», что мы не должны сотрудничать с Россией. Пока нам как стране удается не поддаваться этому давлению, и мы единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Давление на нас оказывается, но этой гуманитарной акцией мы хотим показать, что не забываем о различных видах помощи, которую Россия оказывала и оказывает Сербии.
— Златибор является привлекательным туристическим направлением, но в последнее время его также называют крупной строительной площадкой. Почему?
— Златибор развивается в соответствии с планировочной документацией, разработанной при помощи экспертов из скандинавских стран. В соответствии с этой стратегией массовое строительство разрешено только на 2% территории муниципалитета Чаетина, а именно в центре Златибора.
Все посетители Златибора, который на протяжении многих лет является самой посещаемой горой в Сербии и одним из самых посещаемых мест в стране, могут насладиться природой, которой Златибор известен в регионе, Европе и во всем мире. Пользуясь случаем, приглашаю всех граждан России стать нашими дорогими гостями на Златиборе и воочию убедиться в братстве и дружбе наших народов.