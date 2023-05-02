Пропавшую в декабре прошлого года студентку СПбГУ нашли мертвой в Петергофе

Волонтеры поискового некоммерческого объединения «ЛизаАлерт» сообщили, что в Петергофе найдено тело студентки факультета социологии СПбГУ. Она пропала в декабре 2022 года. Об этом пишет 78.ru.
По данным отряда, девушка пропала 26 декабря. В последний раз ее видели одетой в бирюзовое пальто, светлые штаны, на ногах были кроссовки. Спустя месяц останки погибшей нашли в Петергофе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
Для поискового отряда март выдался самым напряженным, за месяц в Ленобласти пропали 198 человек, из которых 146 нашлись живыми. Ранее двух девочек пяти и семи лет, которые пропали в Нижегородской области, нашли живыми.