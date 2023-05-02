Два факта браконьерства выявлены в Тверской области за неделю

Отдельно в Министерстве природы Тверской области отметили выявленные инспекторами факты браконьерства. Так, в окрестностях деревни Моржавец Удомельского округа, а позднее на территории Лихославльского общества охотников и рыболовов неподалеку от деревни Пятниха были зафиксированы факты незаконной добычи лося. По обоим случаям правоохранители проводят проверки.