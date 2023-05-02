Два факта браконьерства выявлены в Тверской области за неделю

В Тверской области за минувшую неделю инспекторами природоохраны были выявлены два факта браконьерства. Жертвами незаконной охоты в обоих случаях стали лоси.
Всего за неделю сотрудники Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области провели 89 выездных обследований охотничьих угодий, сообщает сетевое издание «Афанасий Бизнес». В ходе мероприятий выявлялись нарушения правил охоты, за которые предусмотрена административная ответственность.
Отдельно в Министерстве природы Тверской области отметили выявленные инспекторами факты браконьерства. Так, в окрестностях деревни Моржавец Удомельского округа, а позднее на территории Лихославльского общества охотников и рыболовов неподалеку от деревни Пятниха были зафиксированы факты незаконной добычи лося. По обоим случаям правоохранители проводят проверки.