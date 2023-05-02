Аналитики описали положение нефти на рынке: все изменит заседание ФРС 2 мая

Аналитик ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал ФАН о том, как обстоит ситуация на рынке нефти, а также о том, что сможет на это повлиять в ближайшее время.
По словам финансового аналитика, итоги пятничных торгов 28 апреля несколько подняли цены на нефть. Рост составил примерно 2,5 процента: цены поднялись с отметки 78,10 в район отметки 80 долларов 20 центов, рассказал эксперт.
«В пятницу цены подрастали на фоне ожидания того, что с мая вступает в силу действие новой квоты на добычу у стран ОПЕК. В данном случае идет речь о сокращение добычи и ее снижении почти на 1,2 млн баррелей в сутки», — заявил аналитик.
Однако, итоги торговой сессии 1 мая все вернули на круги своя. Цены вновь снизились, опустившись к уровню 79,30. На данный момент, по словам специалиста, «нефть продолжает торговаться примерно на этих же отметках».
«В целом нефть пытается вернуться в район от 80 до 90, хотя пока, наверное, актуален больше диапазон от 75 до 80. Соответственно, в ближайшие дни ждем, куда же все-таки динамика продолжится», — заключил эксперт.
Мировая динамика
Багманов отметил, что, несмотря на то, что были получены «неплохие» данные по ВВП Китая за первый квартал, восстановление идет очень неравномерно. Особенно проявляется это в производственном секторе, который наиболее важен для потребления нефти.
По словам эксперта, «позитивным фактором» для рынка является праздник День труда в Китае.
«Достаточно активно сейчас проходят выходные в Китае: сегодня там День труда, и вчера, соответственно, был выходной. Отмечается повышенная активность среди населения: больше путешествуют, используют перелеты, ездят на машинах и, конечно, это позитивный фактор», — заявил аналитик.
Также Багманов отметил, что помимо позитива от сокращения добычи со стороны ОПЕК, постепенно наступает летний сезон в США, который поспособствует повышенному потреблению бензина в стране.
«Также в пятницу выходили данные от нефтесервисной компании Baker hughes по буровой активности. Количество активных нефтяных буровых установок осталось без изменений 591 единица», — отметил эксперт.
2 мая стартует заседание Федеральной резервной системы, которое изменит ситуацию на нефтяном рынке
«Конечно, главное основное событие — это завтрашнее заседание ФРС, точнее, его итоги. Начинается заседание сегодня. Завтра будет озвучено решение по процентной ставке и комментарии относительно дальнейших действий», — рассказал Багманов.
Нефтяной рынок будет зависеть именно от этого: если ФРС будет принята относительно мягкая позиция, то это «будет позитивом для нефти», считают эксперты.
«Это будет позитивом для нефти, поскольку тогда пик ставки будет достигнут. Скорее всего, все-таки ставку завтра повысят на 25 базисных пунктов, и тогда, может быть, все-таки экономика несколько начнет более спокойно реагировать на высокую процентную ставку», — предсказывает аналитик.
Также аналитики описали положение золота на мировом и российском рынке.