Карьерный консультант Валинуров рассказал, нужно ли сегодня переезжать в Москву из регионов

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, стоит ли на текущий момент переезжать в Москву из других российских регионов. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».
Эксперт отметил, что переезжать в Москву стоит по причине того, что появляется шанс попасть в компанию федерального масштаба. Многие из них имеют офисы либо в российской столице, либо в Санкт-Петербурге.
Валинуров отметил, что рабочие задачи в компании федерального уровня более масштабные. По его словам, это способствует личностному развитию человека, поэтому нужно всегда быть готовым к релокации.
«Переезжать из Москвы в другие регионы нужно только в тех случаях, когда вас приглашают в интересные амбициозные компании федерального масштаба», — заявил карьерный консультант.
Ране политолог Евгений Карасев в беседе с ФАН предсказал релокацию европейских производителей в Россию.