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Скрипач-виртуоз Марко Крассо рассказал о творческих целях, вдохновении и почему выступает соло

Шоу-бизнес
Скрипач-виртуоз Марко Крассо рассказал о творческих целях, вдохновении и почему выступает соло

Скрипач нового поколения, как называет себя липецкий музыкант, выступающий под сценическим псевдонимом Марко Крассо (Marko Krasso) по праву может считаться истинным виртуозом музыкального исполнения. В его репертуаре современные хиты, которые он воспроизводит на необычной электроскрипке, сделанной на заказ. Всего у исполнителя пять музыкальных инструментов, одну из скрипок Крассо создал своими руками. По его словам, он может сходу сыграть абсолютно любой трек, он любит экспериментировать и удивлять.

В интервью для ФАН скрипач-виртуоз Марко Крассо рассказал о творческих целях, вдохновении и почему выступает соло.

— Есть ли предел совершенству?

— Планки нет. Если будет планка, то развития не будет. Есть цели, к которым нужно идти и, которых нужно добиваться.

— Какой вы видите свою творческую деятельность, к примеру, через лет 10?

— Я не строю долгосрочных планов. Я строю краткосрочные.

— Что это значит?

— Ставлю краткосрочную цель и иду к ней. Ну, например, я хотел выступить на церемонии вручения премии Persono 2023, которая недавно прошла в Москве в Golden Palace — я выступил. То же могу сказать про другие мероприятия.

Скрипач-виртуоз Марко Крассо рассказал о творческих целях, вдохновении и почему выступает соло

— И все-таки кажется, что основная цель работы, трудов, тем более у артиста, должна быть.

— Каких-то глобальных целей я не строю. Основная цель – это популяризация творчества, известность. Наверное, выходить на более медийный уровень.

— В чем ваша «изюминка», особенность? Что вас отличает от других музыкантов?

— Я универсальный игрок. Я импровизатор. Мне не проблема, например, если кто-то будет выступать, подключить скрипку, и я спокойно отработаю, как будто мы, так и репетировали. Мы делали много дуэтов, я выступал с группами. В этом, я могу сказать, что есть у меня особенность. На частных корпоративах, свадьбах я часто это использую.

— А вот не скромный вопрос. Вы говорите, что частый гость светских раутов, свадеб, корпоративов. Говорят, это не приносит особого дохода. Что скажете?

— С достатком у меня все хорошо, но всегда и во всем может быть лучше.

— Наверное, по этой причине вы выступаете в соло?

— Не совсем. Я не ставлю себе цель создавать команду и брать в нее кого-то еще, потому что уже были попытки и в соло двигаться проще. Когда ты в соло, ты всегда за себя отвечаешь сам, ты не несешь ни за кого ответственность.

Скрипач-виртуоз Марко Крассо рассказал о творческих целях, вдохновении и почему выступает соло

— Вы говорите, что нередки случаи, когда случаются незапланированные выступления. С кем, например, расскажите что-нибудь из последнего?

— Недавно с артистом Антоном Токаревым выступали. Он выступал на мероприятии, а я был со скрипкой. Я вышел, подыграл ему под песню «Седьмой лепесток». Мы, кстати, отыграли еще много и других песен. Было круто. Мы оба остались довольны, он даже записал видеоотзыв. И таких на самом деле случаев очень много.

— С кем бы еще сыграли дуэтом?

— Я бы со всеми хотел сыграть дуэтом.

— Вы достаточно известны в светских и творческих кругах. Есть ли у вас кумир?

— Мой кумир немецкий скрипач Дэвид Гарретт. Но он скорее не кумир, это человек, на которого я ровняюсь в техническом плане скрипки.

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