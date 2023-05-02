Скрипач-виртуоз Марко Крассо рассказал о творческих целях, вдохновении и почему выступает соло

— Я универсальный игрок. Я импровизатор. Мне не проблема, например, если кто-то будет выступать, подключить скрипку, и я спокойно отработаю, как будто мы, так и репетировали. Мы делали много дуэтов, я выступал с группами. В этом, я могу сказать, что есть у меня особенность. На частных корпоративах, свадьбах я часто это использую.