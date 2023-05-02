Власти Москвы ввели в эксплуатацию 4,5 млн квадратных метров недвижимости в 2023 году

Специалисты в текущем году в Москве возвели и сдали в эксплуатацию 4,5 млн кв. м. недвижимости всевозможного назначения. Информацией об этом поделился заммэра столицы Андрей Бочкарев.
Как информирует «Агентство Бизнес Новостей», 2,1 млн квадратных метров из общего числа построенной недвижимости – это жилье. Таким образом годовой план ввода недвижимости в Москве уже выполнили больше чем на 50%, отметил чиновник.
По словам Бочкарева, основная часть сданных в эксплуатацию объектов была возведена за счет частных вложений. Строительство недвижимости осуществляется по программе «Жилье и городская среда».
Каждый год в эксплуатацию рассчитывают сдавать 120 млн квадратных метров жилья. За данный период улучшить жилищные условия смогут 5 млн столичных семей, добавил заместитель мэра Москвы.