В Татарстане мужчина убил несовершеннолетнюю дочь из-за интимного диалога

Жителя Татарстана подозревают в убийстве 17-летней дочери. Причиной стал интимный разговор девушки с ее молодым человеком.
Деталями происшествия поделился старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что глава семьи подслушал разговор своего ребенка. Ему не понравился характер беседы, поэтому завязалась ссора.
В ходе споров мужчина толкнул дочь. Девушка упала с лестницы и скончалась. Житель Татарстана решил, что тело необходимо утопить в реке. Однако позже труп нашли в водоеме. Отца заключили под стражу, так как написал явку с повинной.
Ранее житель Воронежа также убил несовершеннолетнюю девушку. Во время секса он случайно задушил любимую. После этого он попытался скрыть преступление и поджег ее квартиру.