Нефтяная корпорация Ливии заявила, что не поддерживает какую-либо из сторон конфликта в Судане

Триполи, 2 мая. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии категорически опровергла сообщения о своей поддержке какой-либо из сторон вооруженного конфликта в Судане.
Организация заявила также, что в целях сохранения репутации подаст соответствующие иски в местные и международные инстанции против тех, кто распространяет ложные новости. ННК объяснила, что видела на днях на одной из интернет-площадок сомнительную публикацию. В ней говорилось о том, что Национальная нефтяная корпорация может подвергнуться внешним санкциям из-за поддержки одной из сторон конфликта в Судане через НПЗ Ас-Сарир.
«Эта новость является необоснованной», — заявили представители организации.
В корпорации отметили, что мощность нефтеперерабатывающего завода, о котором идет речь, не превышает 10 тыс. баррелей в сутки. Ее недостаточно даже для соседних оазисов, говорится в сообщении.
«Мы придерживаемся профессиональных стандартов при выполнении своей работы, и сейчас основное внимание уделяется стабилизации текущего уровня производства и реализации насущных планов», — добавлено в заявлении.
Ранее стало известно, что власти Ливии усилили патрули на общих границах с Суданом. Соответствующие инструкции издал глава Агентства по борьбе с незаконной миграцией Мохаммед аль-Ходжа.