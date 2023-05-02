Нефтяная корпорация Ливии заявила, что не поддерживает какую-либо из сторон конфликта в Судане

Организация заявила также, что в целях сохранения репутации подаст соответствующие иски в местные и международные инстанции против тех, кто распространяет ложные новости. ННК объяснила, что видела на днях на одной из интернет-площадок сомнительную публикацию. В ней говорилось о том, что Национальная нефтяная корпорация может подвергнуться внешним санкциям из-за поддержки одной из сторон конфликта в Судане через НПЗ Ас-Сарир.