Блогер Манукян: подобные Tinder ресурсы экстремисты используют для вербовки россиянок

Не велика потеря — именно так отреагировал на новость об уходе популярного онлайн-сервиса знакомств Tinder из России журналист и блогер Вадим Манукян.
По сообщениям компании Match Group, владеющей платформой, россияне лишатся возможности свайпать направо и налево уже к 30 июня. Причины — «защита прав человека» и невозможность того, «чтобы надежный бренд продолжал свою деятельность в стране, где глава государства был обвинен Международным уголовным судом», цитирует слова исполнительного директора компании акционера Match Friends Fiduciary Corp Джеффа Перкинса BBC.
При этом Манукян отметил, что такая озабоченность компании «правами человека» и своей репутацией выглядит странно. Ведь ее никогда так яро не заботили вполне конкретные проблемы пользователей. В частности, мошеннические схемы и вербовка в экстремистские организации.
«Не велика потеря. Тем более, мне доподлинно известно, что иностранцы через подобные ресурсы общаются с нашими девушками далеко не только с целью познакомиться и завести отношения. Сегодня эти ресурсы активно используются для вербовки россиянок, чтобы затем их вовлечь в экстремистскую и даже террористическую деятельность. А так как ключи шифрования находятся за пределами РФ и с нашими спецслужбами личными данными эти ресурсы делиться не торопятся, то скатертью им дорога», — высказался блогер в разговоре с корреспондентом ФАН.
Депутат Государственной думы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в свою очередь заявил о необходимости создания альтернативы приложения для знакомств Tinder. Он посчитал возможным ввести в такое приложение подтверждение личности через Госуслуги, чтобы избежать появления фейковых аккаунтов.