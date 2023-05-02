Максим Галкин* пожелал «легкого путешествия» скончавшемуся модельеру Валентину Юдашкину

Юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) опубликовал пост в личном блоге, в котором выразил скорбь из-за смерти российского модельера Валентина Юдашкина. Галкин пожелал ему «легкого путешествия».
Заслуженный деятель искусств состоял в дружеских отношениях с юмористом и его супругой певицей Аллой Пугачевой, которые сбежали из России в Израиль. Известно, что за месяц до смерти Валентин Абрамович приезжал в гости к паре.
«Умер Валентин Юдашкин. Верный друг наш, талантливый, яркий, остроумный, лучший. Слишком близкий человек, чтоб были силы много писать…», — написал шоумен в соцсети.
Ранее Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной модельера. Напомним, что Юдашкин скончался второго апреля, предположительно, из-за онкологического заболевания.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами