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Максим Галкин* пожелал «легкого путешествия» скончавшемуся модельеру Валентину Юдашкину

Общество
Максим Галкин* пожелал «легкого путешествия» скончавшемуся модельеру Валентину Юдашкину

Юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) опубликовал пост в личном блоге, в котором выразил скорбь из-за смерти российского модельера Валентина Юдашкина. Галкин пожелал ему «легкого путешествия».

Заслуженный деятель искусств состоял в дружеских отношениях с юмористом и его супругой певицей Аллой Пугачевой, которые сбежали из России в Израиль. Известно, что за месяц до смерти Валентин Абрамович приезжал в гости к паре.

«Умер Валентин Юдашкин. Верный друг наш, талантливый, яркий, остроумный, лучший. Слишком близкий человек, чтоб были силы много писать…», — написал шоумен в соцсети.

Ранее Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной модельера. Напомним, что Юдашкин скончался второго апреля, предположительно, из-за онкологического заболевания.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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