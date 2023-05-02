Президент России Путин поручил восстановить пострадавший от пожара поселок Сосьва до начала отопительного сезона

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Правительства РФ восстановление поселка Сосьва в Свердловской области, пострадавшего от мощного пожара.
Глава государства поставил задачу восстановить населенный пункт. По словам российского лидера, работы в этом направлении следует выполнить до начала отопительного сезона.
«Губернатор докладывал, что это возможно, что он проблем не видит, возможности такие есть, и нужно это сделать», — подчеркнул Владимир Путин.
Серовский районный суд ранее арестовал одного из фигурантов дела о крупном пожаре в уральском поселке Сосьва. Подробности раскрыли в прокуратуре Свердловской области.