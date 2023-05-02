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Президент России Путин поручил восстановить пострадавший от пожара поселок Сосьва до начала отопительного сезона

Общество
Президент России Путин поручил восстановить пострадавший от пожара поселок Сосьва до начала отопительного сезона

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Правительства РФ восстановление поселка Сосьва в Свердловской области, пострадавшего от мощного пожара.

Глава государства поставил задачу восстановить населенный пункт. По словам российского лидера, работы в этом направлении следует выполнить до начала отопительного сезона.

«Губернатор докладывал, что это возможно, что он проблем не видит, возможности такие есть, и нужно это сделать», — подчеркнул Владимир Путин.

Серовский районный суд ранее арестовал одного из фигурантов дела о крупном пожаре в уральском поселке Сосьва. Подробности раскрыли в прокуратуре Свердловской области.
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