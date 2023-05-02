NBC News: неизвестный воздушный шар появился в небе над США

Неопознанный летающий объект заметили в небе над Соединенными Штатами. Об этом сообщил местный телеканал NBC News.
Согласно заявлениям официальных лиц, некий воздушный шар пролетел над американским штатом Гавайи. В настоящее время спецслужбы пытаются сбить устройство, перед этим заверив населении в отсутствии какой-либо угрозы.
«Американские военные отслеживают его с конца прошлой недели. Неясно, метеозонд это или что-то другое. Объект медленно движется в сторону Мексики», — указано в сообщении.
При этом остается неизвестным, какая именно страна запустила летающий аппарат. Однако в этот раз Китай может оказаться совершенно ни при чем, подчеркнули журналисты.
Меж тем один из кандидатов в президенты США — республиканец Вивек Рамасвами — заявил о желании ликвидировать Федеральное бюро расследований в случае победы на выборах в 2024 году. Как отметил политик, данную структуру пора заменить «чем-то другим».