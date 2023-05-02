Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряет поддержку США в ближайшие месяцы

Украина может полностью потерять военную и финансовую поддержку США уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Бывший советник указал, что США испытывают финансовые проблемы, а граждане страны теряют интерес к поддержке Украины. В связи с этим действующий президент страны Владимир Зеленский рискует остаться без поддержки Вашингтона.
«США резко уходят с поля поддержки Украины. Еще месяц, два или три — и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение. Все будет как Трамп сказал», — утверждает эксперт.
Также Соскин указал на дополнительную причину, которая может привести к отказу Вашингтона помогать Киеву. Он отметил, что если контрнаступление ВСУ закончится провалом или будет отменено, то отношение жителей США изменится в худшую сторону.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о невозможности дальнейшего обслуживания госдолга Соединенных Шатов. Она отметила, что при сложившихся условиях ведомство сможет исполнять свои обязательства до начала июня.