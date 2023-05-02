Министр спорта Матыцин предложил организовать Игры БРИКС 2024 года в России

Министр спорта РФ Олег Матыцин на совещании президента Владимира Путина с правительством выступил с инициативой организовать Игры БРИКС 2024 года на территории России.
Матыцин предложил эту идею в качестве альтернативы Олимпийских игр, отметив необходимость российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях. Также министр отметил, что Игры БРИКС могут стать перспективными, учитывая планы расширения объединения стран по их количеству.
Ранее сообщалось, что Представитель ЮАР при БРИКС Анил Суклал сообщил о подготовке страны к проведению очередного саммита в августе. Они ждут прибытия представителей всех стран-участниц, в том числе и Владимира Путина.