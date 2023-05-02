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Шестилетний ребенок убит львом в зоопарке сектора Газа

Весь мир
Шестилетний ребенок убит львом в зоопарке сектора Газа

Очевидной причиной трагедии является недосмотр родителей.

Палестинское движение ХАМАС заявило о гибели шестилетнего ребенка в зоопарке Хан-Юниса на юге Сектора Газа. Заявлено о начале расследования случившегося.

Известно, что мальчик перелез через ограждение и проник на территорию льва, который немедленно на него напал. Ребенок был доставлен в больницу, но скончался от рваных ран.

Его мать и бывшие с ней родственники, допустившие данное происшествие, в свою очередь утверждают, что мальчик приблизился к внешней ограде и не пересекал ее.

Инцидент является первым в своем роде для местного зоопарка. Животные содержатся здесь в тяжелых условиях, в связи с чем часть из них была эвакуирована в заповедники Иордании, Западного берега и Африки.
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