Шестилетний ребенок убит львом в зоопарке сектора Газа

Очевидной причиной трагедии является недосмотр родителей.
Палестинское движение ХАМАС заявило о гибели шестилетнего ребенка в зоопарке Хан-Юниса на юге Сектора Газа. Заявлено о начале расследования случившегося.
Известно, что мальчик перелез через ограждение и проник на территорию льва, который немедленно на него напал. Ребенок был доставлен в больницу, но скончался от рваных ран.
Его мать и бывшие с ней родственники, допустившие данное происшествие, в свою очередь утверждают, что мальчик приблизился к внешней ограде и не пересекал ее.
Инцидент является первым в своем роде для местного зоопарка. Животные содержатся здесь в тяжелых условиях, в связи с чем часть из них была эвакуирована в заповедники Иордании, Западного берега и Африки.