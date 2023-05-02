Портрет Валентина Юдашкина и букет роз появился у Дома моды в Вознесенском переулке в Москве

Портрет модельера и цветы появились у Дома моды Валентина Юдашкина в Вознесенском переулке в Москве. Фото публикует РИА Новости.
Возле дверей в Дом моды выставили столик, на котором появился портрет Юдашкина с черной лентой. Рядом стоит брендированный сапог, в котором шесть бело-розовых цветов — каллы.
Стоит напомнить, что Юдашкин умер второго мая в Москве после продолжительной болезни. В 2016 у него нашли рак последней стадии, метастазы которого распространились в головной мозг.
ФАН собрал факты биографии модельера, в чьих нарядах щеголяли не только звезды шоу-бизнеса, но и российские олимпийские и футбольные сборные, а также военнослужащие и многие другие люди.