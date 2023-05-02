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Портрет Валентина Юдашкина и букет роз появился у Дома моды в Вознесенском переулке в Москве

Общество
Портрет Валентина Юдашкина и букет роз появился у Дома моды в Вознесенском переулке в Москве

Портрет модельера и цветы появились у Дома моды Валентина Юдашкина в Вознесенском переулке в Москве. Фото публикует РИА Новости.

Возле дверей в Дом моды выставили столик, на котором появился портрет Юдашкина с черной лентой. Рядом стоит брендированный сапог, в котором шесть бело-розовых цветов — каллы.

Стоит напомнить, что Юдашкин умер второго мая в Москве после продолжительной болезни. В 2016 у него нашли рак последней стадии, метастазы которого распространились в головной мозг.

ФАН собрал факты биографии модельера, в чьих нарядах щеголяли не только звезды шоу-бизнеса, но и российские олимпийские и футбольные сборные, а также военнослужащие и многие другие люди.
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