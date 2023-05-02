ФСБ задержала подозреваемых в покушении на замначальника УВД Мелитополя

Подозреваемые в покушении на замначальника ГУ МВД РФ по Мелитополю Александра Мищенко диверсанты были задержаны. Сотрудники ФСБ поймали их по горячим следам.
По данным спецслужб региона, это не последний теракт в планах у диверсантов. Они планировали совершить еще один подобный акт на майские праздники. Таким образом они хотели нарушить слаженную работу органов власти, а также запугать мирное население.
Сообщается, что были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В группе состояли два гражданина России и украинец.
Ранее в Екатеринбурге задержали пенсионера, который стал участником мошеннической схемы. Виновник подчеркнул, что не знал об афере. Злоумышленники предложили ему дополнительный доход — он согласился на все условия.