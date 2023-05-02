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Потерпевшему крушение под Брянском украинскому пилоту продлили арест до четвертого июля

Общество
Потерпевшему крушение под Брянском украинскому пилоту продлили арест до четвертого июля

Советский районный суд Брянска продлил на два месяца арест украинскому пилоту, самолет которого потерпел крушение в области. Об этом во вторник сообщили в областной объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Напомним, крушение произошло пятого апреля. По предварительной информации, легкомоторный самолет упал под Брянском. Пилот пытался сбежать на территорию Украины и был задержан. При нем были обнаружены бронежилет и автомат.

Подозреваемый обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное перемещение через госграницу России огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное пересечение госграницы РФ и диверсия.
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