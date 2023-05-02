Потерпевшему крушение под Брянском украинскому пилоту продлили арест до четвертого июля

Советский районный суд Брянска продлил на два месяца арест украинскому пилоту, самолет которого потерпел крушение в области. Об этом во вторник сообщили в областной объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.
Напомним, крушение произошло пятого апреля. По предварительной информации, легкомоторный самолет упал под Брянском. Пилот пытался сбежать на территорию Украины и был задержан. При нем были обнаружены бронежилет и автомат.
Подозреваемый обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное перемещение через госграницу России огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное пересечение госграницы РФ и диверсия.