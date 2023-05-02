Петербурженка чудом выжила после падения с девятого этажа

Сообщение диспетчеру органов охраны правопорядка поступило в четверть пятого вечером 1 мая. В 16:25 сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и нашли 26-летнюю девушку, упавшую с большой высоты. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировала бригада скорой помощи в Мариинскую больницу.