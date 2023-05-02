Петербурженка чудом выжила после падения с девятого этажа

Несчастный случай произошел в Санкт-Петербурге на улице Карташихина. Девушка выпала с балкона девятого этажа и чудом осталась жива.
Сообщение диспетчеру органов охраны правопорядка поступило в четверть пятого вечером 1 мая. В 16:25 сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и нашли 26-летнюю девушку, упавшую с большой высоты. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировала бригада скорой помощи в Мариинскую больницу.
Специалисты медицинского учреждения диагностировали у выпавшей с балкона пациентки кататравму, переломы костей таза, ног, рук, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и травму грудной клетки.