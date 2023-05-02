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Профессор Мозаффарян назвал провоцирующие развитие диабета II типа продукты

Общество
Профессор Мозаффарян назвал провоцирующие развитие диабета II типа продукты

Семь из десяти случаев развития диабета II типа связаны с неправильным питанием, предупредил профессор диетологии и декан в Школе Фридмана при Университете Тафтса в Массачусетсе Дариуш Мозаффарян.

Специалист провел исследование, в котором определил провоцирующие развитие недуга продукты. Оказалось, что заболевание может возникнуть из-за злоупотребления едой из переработанного мяса. Опасность также могут таить шлифованный рис и очищенная пшеница.

«Наше исследование показывает, что низкокачественные углеводы являются основным фактором, провоцирующим диабет второго типа, во всем мире», — цитирует Мозаффаряна Daily Express.

Важную роль играет и дефицит продуктов из цельного зерна, добавил профессор. Результаты исследования приводятся в журнале Nature Medicine.

Сахарный диабет II типа зачастую развивается почти без видимых признаков. Однако существуют категории людей, которые особенно подвержены недугу. Их перечислила кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Светлана Павличенко.
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