Профессор Мозаффарян назвал провоцирующие развитие диабета II типа продукты

Семь из десяти случаев развития диабета II типа связаны с неправильным питанием, предупредил профессор диетологии и декан в Школе Фридмана при Университете Тафтса в Массачусетсе Дариуш Мозаффарян.
Специалист провел исследование, в котором определил провоцирующие развитие недуга продукты. Оказалось, что заболевание может возникнуть из-за злоупотребления едой из переработанного мяса. Опасность также могут таить шлифованный рис и очищенная пшеница.
«Наше исследование показывает, что низкокачественные углеводы являются основным фактором, провоцирующим диабет второго типа, во всем мире», — цитирует Мозаффаряна Daily Express.
Важную роль играет и дефицит продуктов из цельного зерна, добавил профессор. Результаты исследования приводятся в журнале Nature Medicine.
Сахарный диабет II типа зачастую развивается почти без видимых признаков. Однако существуют категории людей, которые особенно подвержены недугу. Их перечислила кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Светлана Павличенко.