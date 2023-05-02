Агент Шведа: напавшие на баскетболиста были в неадекватном состоянии

Агент защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал подробности сегодняшнего нападения на игрока в своих социальных сетях.
Фимич сообщил, что неизвестные, которые напали на Шведа на выходе из ресторана в Москве, были в неадекватном состоянии. Они начали приставать к баскетболисту и его жене, однако спортсмен спокойно хотел разойтись.
После хулиганы напали на Шведа. В результате баскетболисту нанесли удары в голову, от которых он упал на тротуар. Он заработал открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом мозга.
Агент уточнил, что их было около четырех-пяти человек. Швед обратился в полицию для начала расследования.
Ранее российский боец ММА Александр Шлеменко поделился, что перед битвой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» со своим противником из Швейцарии Ясуби Эномото его охватывали сомнения и страхи. Особенно он переживал, что может получить травму носа.